ONG medioambiental cierra operaciones en El Salvador por "persecución" y "criminalización"

La Asociación, que también atribuye su cierre a "la puesta en marcha" de la Ley de Agentes Extranjeros, señaló que se constituyó el 4 de diciembre de 2017 con "el objetivo de fortalecer las capacidades comunales para la gobernabilidad, justicia, equidad y sustentabilidad ambiental mediante el diseño y ejecución de programas relacionados a los medios de vida, adaptación y resiliencia al cambio climático".

"Actualmente se observa un agravamiento de la escalada represiva en el país, expresado en un régimen de excepción permanente, militarización de todos los aspectos de la vida nacional, así como la persecución y criminalización de organizaciones y personas que acompañan y fortalecen a comunidades empobrecidas", expuso ECOS.

Señaló que el caso de Alejandro Henríquez, un joven abogado y ambientalista detenido desde mayo pasado, "es una muestra fehaciente de los objetivos y alcances de la escalada represiva en el país".

Además, la Asociación apuntó que la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) "es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo".

La LAEX grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.

ECOS de El Salvador se suma así a otras organizaciones que suspendieron actividades, decidieron cerrar o abandonar El Salvador ante la situación de "persecución" y "criminalización" del país.

A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está “deteriorado”.