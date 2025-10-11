Activistas españolas de la Flotilla defienden el éxito de su misión a su llegada a Madrid

Jimena González (diputada en el Parlamento regional de Madrid), María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, otro activista de la flotilla, aterrizaron por la mañana del sábado en el aeropuerto de Madrid, donde les esperaban simpatizantes propalestinos que portaban una pancarta pidiendo el fin del genocidio palestino, y algunos políticos, como la ministra española de Sanidad, Mónica García.

González señaló que “las flotillas están siendo un éxito, están consiguiendo cambiar cosas. El esfuerzo colectivo que se está haciendo, flotilla tras flotilla, más allá de las personas individuales que vamos en los barcos” está triunfando.

Aún así, denunció que "ahora mismo hay más de 11.000 palestinos mayores de 12 años en prisiones israelíes en territorio ocupado sufriendo torturas y tratos infinitamente peores que los que hemos recibido nosotras".

"En esto es en lo que queremos poner el foco, en que sigue habiendo un genocidio en Gaza, y lo que llaman presos administrativos, que ni siquiera conocen que haya cargos contra ellos, ni siquiera han visto a un juez, y llevan años sufriendo torturas en prisiones en las que se violan sistemáticamente los derechos humanos", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Teresa Aracom explicó que “nos han maltratado, pero más están maltratando a la gente que sigue allí, tantas personas que todavía están allá".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No nos sentimos nada parecido a héroes. Simplemente el nuestro es un acto más dentro de un camino de lucha para cambiar este mundo. Es un desastre el negocio de la de la guerra, el racismo y la islamofobia", señaló Aracom.

Yacine, por su parte, defendió que los barcos de la flotilla únicamente transportan material humanitario, médicos y periodistas, y explicó que los víveres que cargaban para romper el bloqueo se han perdido.

“Hemos sido detenidos de manera totalmente ilegal por dos helicópteros a 150 millas náuticas de la costa de la Palestina ocupada", pero "nuestra intención no era en absoluto entrar ilegalmente".

“Vamos a seguir luchando y vamos a llegar a Gaza una y otra vez, no nos vamos a parar”, quiso añadir María Plata.