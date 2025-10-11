Seis mil camiones con ayuda de la UNRWA esperan entrar a Gaza "lo antes posible"

Jerusalén, 11 oct (EFE).- El equivalente a 6.000 camiones de ayuda humanitaria espera en los almacenes de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Egipto y Jordania para entrar en Gaza "lo ante posible", confirmó a EFE este sábado el portavoz de la organización, Jonathan Fowler.