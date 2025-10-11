Un incendio de gran magnitud afecta a unas 80 viviendas en asentamiento humano de Lima

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, señaló a la emisora RPP que entre 80 y 100 viviendas han "quedado deterioradas" por el siniestro, producido en el asentamiento humano Virgen del Buen Paso, ubicado en la zona de Pamplona Alta.

El incendio, clasificado con código 3, está consumiendo a decenas de viviendas de material precario, pues según indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el incendio se originó en una fábrica de fuegos pirotécnicos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), precisó que las autoridades competentes ejecutan acciones de respuesta para atender el incendio urbano reportado a las 17:30 horas (22:30 hora GMT).

"El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabaja con 26 unidades para controlar y extinguir el fuego. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en la zona para las acciones de respuesta ante la emergencia", indicó en su breve reporte sin indicar si hay hasta el momento personas heridas.

La Defensoría del Pueblo exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y a las municipalidades colindantes el apoyo con cisternas de agua para extinguir el incendio.

"Asimismo, es vital la evacuación de la población expuesta a las zonas del siniestro, así como la celeridad en la evaluación de daños para establecer intervenciones efectivas y oportunas de las personas afectadas. Urge la asistencia médica para la atención de familias afectadas", añadió.

"Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores. El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos", indicó el presidente interino de Perú, José Jerí, en la red social X.

Las imágenes del incendio se hicieron virales en redes sociales, pues el fuego provocó en la fábrica pirotécnica fuegos artificiales.