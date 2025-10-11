Un juez dicta prisión preventiva a estudiante de la UNAM acusado de matar a un compañero

En la audiencia inicial contra el acusado, el juez determinó que el joven de 19 años permanecerá en prisión preventiva, luego de que la defensa solicitó "la duplicidad del término constitucional" para tener más tiempo para preparar el caso.

Ante ello, el juez estableció que el próximo jueves 16 de octubre se realizará una segunda audiencia.

La comparecencia inicial se llevó a cabo esta tarde en las salas de juicios orales del Poder Judicial en la Ciudad de México.

El acusado permanecerá apresado en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la capital.

Su abogado, David Reyes, declaró a medios que el joven no está bien de salud, se encuentra "fuera de la realidad" y tiene "eventos psicóticos".

El viernes, tras recibir el alta hospitalaria, Lex Ashton fue aprehendido por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Al salir del Hospital General Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo internado por lesiones, el joven fue detenido por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

El 22 de septiembre pasado, Ashton ingresó al CCH Sur (plantel de educación media superior) y atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar, y a un trabajador del plantel que intentó detenerlo, quien se encuentra en el hospital.

El agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó de un tercer piso, resultando con un coágulo en la cabeza y fracturas en ambas piernas.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, ecosistemas de la manosfera que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

Antes del ataque, el joven publicó en redes sociales que se percibía a sí mismo como “escoria” y lamentaba que los ‘chads’ -hombres exitosos y atractivos- pudieran disfrutar de las ‘foids’ -mujeres cosificadas- y él no, términos despectivos asociados al discurso de la masculinidad tóxica y antifeminista de los incel.

“Ya lo he perdido todo, no tengo trabajo, ni familia, ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, escribió Ashton en redes sociales.

El suceso ha sacudido a la comunidad educativa de la UNAM, que ha enfrentado en las últimas semanas distintas amenazas en redes sociales que han provocado el desalojo de las instalaciones de varias facultades y escuelas.