Una embarcación réplica de la Santa María de Cristóbal Colón se hunde en México

El ‘Marigalante’ tuvo una falla en el sistema de bombas que extraen el agua acumulada en la parte baja, conocido como sistema de achique, y no logró llegar a puerto antes de que comenzara a inundarse.

“Tras una falla en su sistema de achique, el histórico galeón se hundió este viernes frente al centro de la ciudad. El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas”, explicó la empresa en un comunicado.

Antes de llegar al puerto las fallas del sistema se complicaron y el navío comenzó a hundirse lentamente, por lo que se activaron los protocolos de seguridad, añadió la nota.

Ante el incidente la tripulación actuó de inmediato para evacuar a todos los pasajeros quienes bajaron “sin riesgo y se encuentran a salvo”, añadió la empresa.

El galeón fue construido en 1987 y comenzó a operar como atracción turística en 1992, con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América.

El ‘Marigalante’ era una réplica de la ‘Santa María’, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico para llegar al continente americano.

Por tres décadas, la embarcación ambientada con motivos piratas se convirtió en un atractivo imperdible para los turistas que querían navegar por la bahía del que es considerado el segundo destino de playa más importante de México, después de Cancún (Quintana Roo, sur del país).

La empresa anunció que en dos o tres meses un barco similar al ‘Marigalante’ llegará a Puerto Vallarta para continuar ofreciendo sus servicios turísticos.

La tormenta tropical Raymond seguirá causando fuertes lluvias y oleaje elevado en las próximas horas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit (oeste), según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.