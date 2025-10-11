Una unidad militar en Madagascar llama a desobedecer y no disparar a los manifestantes

"Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que no obedezcan órdenes que vayan en contra de la protección de los malgaches", dijeron en un vídeo difundido este sábado los soldados de una gran base militar situada en Soanierana, a las afueras de la capital, Antananarivo.

Allí se encuentra la sede del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT, por sus siglas francesas), un importante centro logístico del Ejército.

Los militares hicieron este anuncio mientras unas mil personas se manifestaban de nuevo este sábado en las calles de Antananarivo, gritando consignas como "¿Quién debe irse? ¡Rajoelina!", en referencia al presidente del país, Andry Rajoelina.

Las fuerzas de seguridad emplearon de nuevo gases lacrimógenos para dispersarlos, según presenció EFE, si bien no se observaba presencia militar en las calles, sino solo de la Policía y la Gendarmería.

Tras la difusión del vídeo, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra malgache, el general Jocelyn Rakotoson, compareció públicamente para pedir a las tropas que mantuvieran la calma.

"Estamos atravesando un momento difícil (...) Pido en primer lugar a la población malgache que cese la destrucción de bienes individuales y colectivos. Asimismo, para evitar cualquier intercambio de disparos, es preferible que los efectivos del Ejército regresen a sus campamentos", declaró, a lo que respondieron con abucheos los militares del CAPSAT presentes en la sala.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los constantes cortes de agua y de electricidad, las movilizaciones, que empezaron el pasado 25 de septiembre impulsadas por jóvenes de la generación Z, se han tornado antigubernamentales y exigen ahora la dimisión de Rajoelina.

Así, los organizadores rechazaron este miércoles el diálogo nacional que proponía el jefe de Estado, después de disolver la pasada semana el Gobierno y nombrar como primer ministro al general de división Ruphin Fortunat Zafisambo.

Pese a estas medidas y a la fuerte represión de las fuerzas de seguridad, con munición y gases lacrimógenos, las marchas no han cesado y al menos 22 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, según las Naciones Unidas.

Entre las víctimas figuran manifestantes y transeúntes abatidos por los agentes, así como personas muertas en saqueos y actos de violencia perpetrados por grupos ajenos a las marchas.

En un mensaje difundido en la red social X, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró este viernes su llamamiento a los cuerpos de seguridad "para que desistan del uso innecesario de la fuerza y respeten los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica".

Los organizadores, por su lado, han insistido en que las protestas son pacíficas y han responsabilizado de los disturbios a "grupos externos".

En declaraciones a la prensa este viernes, el nuevo primer ministro condenó "cualquier exceso y cualquier uso de la violencia contra la población malgache" y subrayó que "el Estado no tolera en absoluto los excesos".

Zafisambo compartió este mensaje después de que se difundieran imágenes en las que se puede ver a un hombre siendo arrastrado el jueves por las fuerzas de seguridad y una mujer cuyo cabello fue quemado por los agentes.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta Rajoelina desde su reelección en 2023.

El presidente, un expinchadiscos de 51 años, llegó por primera vez al poder en un golpe de Estado en 2009 pero dimitió en 2014 como líder de la autoridad de transición.

Regresó a la Presidencia tras ganar las elecciones de 2018 y logró un segundo mandato emanado de las urnas en los comicios de diciembre de 2023, que sus rivales denunciaron como plagados de irregularidades.