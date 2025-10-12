Ataques rusos causan daños en infraestructura eléctrica en tres regiones ucranianas

Por tercer día consecutivo se han producido ataques dirigidos contra las redes de energía y de transporte de gas y actualmente los servicios de emergencia trabajan para estabilizar el suministro eléctrico donde éste haya sido afectado.

En Odesa una instalación de gas y una dependencia resultaron dañadas y se produjeron incendios, que fueron extinguidos rápidamente por los rescatistas, dijo el jefe de la administración regional, Oleh Kipper en su cuenta de Facebook. Una persona resulta herida

También hubo impactos en una instalación de infraestructura energética y en el edificio de la administración estatal del distrito donde hubo daños en las ventanas sin que se produjeran víctimas.

La región de Donetsk se encuentra sin electricidad debido al bombardeo matutino del enemigo sobre la infraestructura energética, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.

"Por la mañana, los rusos volvieron a atacar nuestra infraestructura energética. Los especialistas ya han comenzado las reparaciones y están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro. Sin embargo, aún no se ha determinado la magnitud de los daños ni el momento de la restauración", dijo Filashkin.

Las tropas rusas atacaron asentamientos en la región de Chernihiv 59 veces en 24 horas, djo el jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus, en Telegram .

En el distrito de Nizhyn, un dron enemigo atacó una instalación energética. En la comunidad de Horodnia, un dron atacó un vehículo especial.

En Semenivka, el ataque de un dron FPV provocó un incendio en un edificio residencial de dos apartamentos. La explosión dañó el techo, un turismo y las ventanas de un edificio vecino. El fuego fue extinguido por el Servicio Estatal de Emergencias.