China defiende nuevos controles a tierras raras con impacto "limitado" sobre suministro

Las medidas son "una acción legítima del Gobierno chino para afinar su sistema de control de exportaciones de acuerdo a las leyes y regulaciones", indicó en un comunicado un portavoz de la cartera de Comercio.

"Los controles de exportación de China no son prohibiciones de exportación y se concederán licencias para las solicitudes que sean aptas", señaló el vocero, que también aseguró que Pekín informó de antemano sobre las medidas a sus socios comerciales "a través de los mecanismos bilaterales de diálogo" sobre este ámbito.

"Las empresas no deben preocuparse", subrayó el portavoz.

Pekín volvió a defender que con estas restricciones busca evitar que las tierras raras y los artículos relacionados con su procesamiento se empleen para producir artículos de uso militar o defensivo con el fin de "defender la paz mundial, la estabilidad regional y cumplir sus obligaciones internacionales en materia de no proliferación".

Además, agregó que China valoró en profundidad el impacto potencial de las nuevas restricciones sobre las cadenas industriales y de suministro y que este "es muy limitado".

Las autoridades chinas anunciaron el jueves una nueva tanda de restricciones a la exportación de materiales relacionados con las tierras raras, fundamentales en la fabricación de tecnología avanzada, e incorporaron cinco nuevos metales a la lista de productos controlados.

China, que controla más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % del procesamiento de este material estratégico, ha impuesto restricciones a su exportación como baza negociadora desde que Estados Unidos comenzó la guerra arancelaria en abril, si bien recientemente había relajado las medidas en medio de la tregua comercial entre ambas potencias

Las nuevas medidas llegan poco antes de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, donde se esperaba un posible encuentro entre los presidentes de ambos países que ahora ha quedado de nuevo en jaque.