Cierran los colegios electorales tras las elecciones presidenciales en Camerún

Cerca de ocho millones de cameruneses estaban llamados a las urnas en más de 30.000 colegios electorales repartidos en el territorio del país, que abrieron sus puertas entre las 08.00 y las 18.00 hora local (07.00 y 17.00 GMT) y a los que se sumaron más de cuarenta centros instalados en misiones diplomáticas para la diáspora.

Biya, que, a la edad de 92 años, es el presidente más anciano del mundo, además del segundo jefe de Estado que más tiempo lleva en el poder, votó en la capital del país, Yaundé.

"El pueblo ha adquirido cierta madurez, no se han tenido que lamentar heridos o peleas, lo que ya es algo", declaró a la prensa el mandatario tras ejercer su derecho democrático.

Además de Biya, que puede seguir concurriendo tras una polémica reforma constitucional impulsada en 2008 por su partido, la Reagrupación Democrática del Pueblo Camerunés (RDPC), para eliminar el límite de mandatos presidenciales, los cameruneses encontraron en las papeletas a otros once candidatos presidenciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre ellos, figuraban solo una mujer y, como principales aspirantes, dos exiministros y exaliados de Biya que dimitieron de sus cargos para poder competir por la Jefatura del Estado, ante la incertidumbre abierta por la avanzada edad del presidente y la falta de un sucesor claro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero la votación se ha visto marcada por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral camerunesa (ELECAM).

Según la ley del país, el presidente es elegido con una mayoría simple y en una única vuelta y los candidatos disponen de un plazo de 72 horas después de la proclamación de los resultados provisionales para presentar recursos ante el Consejo Constitucional, que cuenta entonces con quince días para proclamar los resultados definitivos.