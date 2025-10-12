Dos ataques armados dejan nueve fallecidos en la zona costera de Ecuador

Uno de los ataques armados dejó cuatro personas fallecidas en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú.

Datos preliminares señalan que sujetos armados irrumpieron en una vivienda donde asesinaron a una mujer y tres hombres. Uno de ellos fue identificado como alias Lalo, quien registraba antecedentes penales por tráfico de drogas, indicó la televisión Ecuavisa.

Añadió que los cuerpos de las víctimas estaban en distintas habitaciones del inmueble. Los sicarios usaron fusiles y llegaron en un vehículo blanco, según versiones de testigos.

Dos personas más resultaron heridas. Ambas tienen detenciones anteriores y registran procesos judiciales, precisó antes de recordar que en la provincia de El Oro existe una disputa marcada entre los grupos delictivos Los Lobos y los Saobox por el control del narcotráfico, extorsiones, contrabando y minería ilegal.

Por otra parte, en la provincia del Guayas, otro ataque armado en una fiesta de 15 años dejó cinco personas muertas, en General Villamil Playas.

Los asesinos escaparon del sitio después de disparar contra los asistentes a la fiesta, indicó el portal Primicias.

El ataque ocurrió durante la madrugada en el sector conocido como La Viradita. Sujetos sin identificar aprovecharon el descuido e ingresaron al local de la fiesta para disparar contra los invitados.

Los cuerpos quedaron en el piso en los exteriores del local, mientras los sobrevivientes trataban de escapar y de proteger a los menores de edad.

Los atacantes lograron escapar sin dejar rastro, aprovechando la confusión.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que el presidente Daniel Noboa decretó para enfrentar a las bandas de crimen organizado, a quienes les declaró la "guerra" y pasó a llamarlas "terroristas".

A las organizaciones criminales se les atribuye estar detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximado de un asesinato cada hora.