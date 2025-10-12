El centro-izquierda unido espera una victoria aplastante en la región de Toscana

Giani tiene el apoyo del PD, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), la Alianza de los Verdes y la Izquierda y Casa Reformista, que incluye a Italia Viva de Matteo Renzi y aunque no se esperan sorpresas será interesante conocer el resultado de los partidos individualmente para saber el peso que tendrán en la coalición de cara a futuras alianzas.

Por ejemplo se espera con interés el resultado del M5S, pues en 2020 se presentaron por separado y Giani ganó esas elecciones con el 48 % de los votos, alrededor del 35% de los cuales provinieron de la lista del PD, mientras el Movimiento Cinco Estrellas obtuvo el 7 %.

Hasta el momento la coalición entre el PD y el M5S no ha arrojado resultados significativos: desde 2019 en las 14 elecciones en las que se han presentado juntos solo han ganado tres.

El candidato de la derecha es Alessandro Tomasi, actual alcalde de Pistoia, del partido Hermanos de Italia, el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que tienel apoyo del resto de partidos de la coalición gubernamental, Liga, Forza Italia y Nosotros Moderados.

A pesar de que los sondeos le dan pocas posibilidades, también será interesante ver la distribución de votos entre los partidos de la coalición, especialmente tras el triunfo de Forza Italia en las elecciones regionales de Calabria y algunos enfrentamientos internos en la Liga.

Hay una tercera candidata, Antonella Bundu, apoyada por Toscana Rossa, una lista de partidos de izquierda.

La victoria en Toscana es importante para la moral de la izquierda después su derrota en los recientes comicios de la Las Marcas y Calabria y en vista de las previstas en Apulia, Véneto y Campania los días 23 y 24 de noviembre.

Toscana se ha vinculado históricamente al centroizquierda, que siempre ha ganado desde 1995. Las encuestas, según el instituto que las realizó, sitúan a Giani entre el 53% y el 58%, a Tomasi entre el 36% y el 42%.

A diferencia de la mayoría de las regiones italianas, Toscana tiene previsto a una segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtiene el 40% de los votos.

Es casi seguro que Hermanos de Italia será el partido más popular de la coalición de derecha, pero aún está por ver si podrá mantener sus resultados de las elecciones generales de 2022, cuando obtuvo casi el 26 % de los votos en Toscana.

Los resultados de la Liga podrían verse afectados por la gran responsabilidad que recae sobre el exgeneral del Ejercito Roberto Vannacci, miembro del Parlamento Europeo y vicesecretario federal, conocido por sus opiniones homófobas, sexistas y racistas y a quien el líder del partido, Matteo Salvini, nombró jefe de campaña en Toscana.