Irán confirma que no participará en la cumbre de paz sobre Gaza en Egipto

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, informó en la reunión de gabinete que ha rechazado la invitación cursada por Egipto al presidente del país, Masud Pezeshkian, según informó la agencia IRNA.

Araqchí señaló que, posteriormente, las autoridades egipcias le ofrecieron a él participar en la cita; sin embargo, no dio detalles acerca de su respuesta.

Horas antes, la agencia Tasnim había informado de que Irán ha descartado su participación en la cumbre internacional, citando a una fuente anónima cercana al Gobierno iraní, un día después de que el medio estadounidense Axios reportara que el Departamento de Estado de Estados Unidos invitó al presidente iraní al encuentro.

La Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, que se celebrará mañana en esta ciudad balnearia egipcia, estará presidida por los jefes de Estado de EE. UU. y Egipto, Donald Trump y Abdelfatah al Sisi, y contará con la participación de líderes de más de 20 países.

“La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, fortalecer los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio, y abrir un nuevo capítulo en la seguridad y la estabilidad regional”, indicó la Presidencia egipcia.

La cita fue anunciada después de que Israel y el grupo islamista palestino Hamás alcanzaran el miércoles un acuerdo de alto el fuego en Gaza, el cual constituye la primera fase del plan de paz de Trump para el enclave costero palestino.

El plan incluye una tregua, que entró en vigor el viernes, así como la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación, por parte de Israel, de cientos de palestinos y el ingreso de más ayuda humanitaria a Gaza.