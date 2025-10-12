La firma española Nude Project abre en Miami su primera tienda temporal

"Es el primer pop-up de nuestra vida cruzando el charco", explicó Casanovas en una entrevista con EFE.

Cientos de personas asistieron este sábado al Design District de Miami para la inauguración del negocio, que ya cuenta con nueve tiendas en Europa.

Entre los extravagantes escaparates de las mayores firmas de lujo del mundo, Nude Project se presentó ante la sociedad estadounidense con un local que vibra al ritmo de la música, cuida cada detalle alrededor de un gran árbol central y cuenta con una librería que se convierte en una puerta hacia un fotomatón.

"Veníamos aquí sin saber que nadie conocía la marca tanto", señaló Casanovas, para quien fue "la cosa más surrealista que me ha pasado en mi vida" ver que minutos antes de la apertura se formaba una cola de seis manzanas de largo bajo el sofocante calor de Miami.

Ante "uno de los mercados más desafiantes", donde "muy pocas marcas europeas" consiguen funcionar y conectar con la gente, los representantes de Nude Project, de Barcelona, se aventuraron con este proyecto temporal, una tienda física durante 16 días, subrayó el cofundador de la marca.

Aunque "no creo que seamos ni los más 'guays' (geniales), ni los más divertidos, ni los más graciosos", el director creativo del sello piensa que pueden ofrecer "un producto genuino", "real" y "auténtico" en Estados Unidos.

Su estancia en Miami coincidirá con la Semana de la Música Latina de Billboard, del 20 al 23 de octubre, durante la cual Casanovas anunció que ofrecerán "performances con músicos sorpresa", manteniendo la marca conectada con la sensibilidad de quienes "crean más comunidad que nadie".

El español recorrió la cola entera y se detuvo a hablar, uno por uno, con todos los visitantes de su tienda, entre ellos un joven valenciano que reside en Miami, quien le mostró una de las primeras sudaderas que Nude Project diseñó, algo que le provocó una gran ilusión.

La firma tiene un pódcast, mediante el cual Alex y Bruno han conseguido entrevistar a artistas, deportistas y empresarios, entre ellos el piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz o la cantante Becky G.

Casanovas reveló que grabarán un pódcast en las islas Turks y Caicos, al sureste de las Bahamas, con "una de las personas latinas más famosas del mundo" de invitado.

Tras seis años durante los cuales Alex, de 24 años, y Bruno, de 25, señalan que han conseguido que Nude Project facture millones de euros anuales y que sus caras ilustren la portada de Forbes, lo que les motiva a seguir creciendo "es lo más simple, que es seguir teniendo la oportunidad de crear sin parar".

"Esa adrenalina" que supone el reto de ir a EE.UU., "donde casi no nos conoce nadie, es lo que nos mantiene jóvenes y vivos", aseguró Casanovas.

En el último episodio de su pódcast, ambos fundadores hablaron sobre sus recientes episodios de ansiedad con la psiquiatra española Marian Rojas y anunciaron que su visión del trabajo tomará un rumbo distinto, enfocado en el agradecimiento de cada momento y en "intentar vivir toda esta locura con serenidad y paz".

Alex y Bruno recordaron que en 2023 paseaban por primera vez por el Design District de Miami con la ilusión de llevar Nude Project allí. Dos años después, han vuelto.

"Hay tantas cosas por hacer, tantos países a los que ir, tanta gente a la que conocer, que para mí siento que acabamos de empezar", concluyó Casanovas.