La principal oposición japonesa se abre a un frente común antes de elegir primer ministro

Tokio, 12 oct (EFE).- El líder del principal partido opositor japonés expresó este domingo su disposición a hacer concesiones políticas para presentar un candidato unificado contra el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), que se encuentra debilitado tras la ruptura de una coalición histórica.