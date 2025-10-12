Liberados todos los miembros de las flotillas detenidos por Israel cuando navegaban a Gaza

Argel, 12 oct (EFE).- El equipo jurídico de las flotillas, Adalah, confirmó este domingo la liberación de todos los participantes detenidos en Israel que integraban la segunda misión humanitaria, Flotilla de la Libertad, interceptada el miércoles en aguas internacionales cuando navegaba hacia Gaza.