Netanyahu dice que Israel está preparado para recibir "de inmediato" a los rehenes

"Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados", dijo el mandatario en un comunicado tras conversar con el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch.

Hirsch ya había asegurado que se habían completado "los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos", los cuales se estima que son unas 20 personas. Sin embargo, aún no está claro si el proceso comenzará esta noche, en la madrugada o en la mañana del lunes, coincidiendo con la visita exprés a Israel del presidente de EE.UU, Donald Trump.

Acerca de los fallecidos (unos 28 cautivos, aunque existe la posibilidad de que todos lo cuerpos no hayan sido aún localizados), el coordinador indicó que también se han completado los preparativos para su repatriación a manos del Comité Internacional de la Cruz Roja, y que serán trasladados "de forma respetuosa" al Instituto de Medicina Forense a fin de identificar sus restos mortales.

Los presos y detenidos palestinos que serán liberados ya se encuentran en las cárceles de Ofer en Cisjordania ocupada y en la prisión de Ketziot del sur de Israel, esta última de donde serán repatriados a Gaza y terceros países.

Miles de funcionarios trabajaron durante toda la noche del viernes, según informó hoy el servicio de prisiones de Israel, para trasladar a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio de rehenes a las cárceles de Ofer y Ketziot.

En la lista de quienes serán liberados no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti -detenido en 2002 durante la segunda Intifada y a quienes muchos palestinos ven como el sucesor de Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina- o Ahmed Saadat, exsecretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El alto el fuego alcanzado por Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes al mediodía, establecía un plazo de 72 horas para que Hamás y las milicias palestinas liberasen a los rehenes, tras lo que serán también puestos en libertad unos dos centenares de presos palestinos y unos 1.500 detenidos, muchos en Gaza durante la ofensiva.