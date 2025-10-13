Al Sisi pide a Israel que fin de guerra en Gaza sea "una oportunidad para lograr la paz"

"Aprovecho para hacer un llamamiento al pueblo israelí para que hagamos de este momento una oportunidad para lograr la paz: Extiendan las manos para implementar la paz", dijo Al Sisi durante la ceremonia junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Egipto, que junto a Estados Unidos, Catar y Turquía ha ejercido de mediador en la guerra en la Franja de Gaza, afirmó que "este acuerdo cierra una página dolorosa de la historia de la humanidad" y deseó que sea un punto de inflexión para "un futuro mejor" en Oriente Medio.

Al Sisi también alabó a Trump y le invitó a unirse "a los líderes del mundo que impulsan la paz", al tiempo que expresó su aprecio por su "sabio liderazgo con la propuesta y el plan para poner fin a esta guerra catastrófica en la que la humanidad ha perdido tanto".

Asimismo, recordó que el plan debe ser implementado y su objetivo es abrir "el horizonte necesario" para materializar la solución de los dos Estados, que contempla la creación de un Estado palestino independiente, algo a lo que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone de manera frontal.

En este sentido, indicó que "el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a gozar de libertad y seguridad al lado de Israel", así como al "reconocimiento mutuo".

"Estamos comprometidos a llevar a cabo vuestro plan. Que la guerra de Gaza sea la ultima", añadió Al Sisi, que recordó que el acuerdo es la comprobación de que "la paz es la opción que tiene que estar basada en la justicia".

Por ello, afirmó que "Egipto trabajará con Estados Unidos para seguir adelante con la reconstrucción" de la Franja de Gaza, algo para lo que El Cairo acogerá una conferencia programada para el mes de noviembre en base al plan de Trump, según Al Sisi.

"La paz se complementa con la reconstrucción tras la destrucción", afirmó el egipcio, que deseó "un Oriente Medio en el que los pueblos gocen de paz, sin terrorismo y vacío de armas de destrucción masivas".