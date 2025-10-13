El BCE establece provisiones transitorias para los bancos en Bulgaria antes del euro

La entidad informó este lunes de que a partir del 1 de enero los bancos en Bulgaria deberán cumplir los requerimientos de reservas mínimas que establece el BCE una vez que el país introduzca el euro.

Dado que el periodo de mantenimientos de reservas mínimas regular se prolonga desde el 23 de diciembre de 2025 y hasta el 10 de febrero de 2026, el BCE considera que "son necesarias provisiones transitorias para asegurar que las instituciones relevantes se integran sin problemas en el sistema de reservas mínimas" sin que esas reservas les supongan una carga desproporcionada.

Los bancos comerciales de la zona del euro están obligados a mantener un determinado nivel de fondos en las cuentas corrientes que tienen abiertas en sus respectivos bancos centrales nacionales, fondos que se denominan reservas mínimas.

Las reservas mínimas de los bancos se fijan por lo general para un período de entre seis y siete semanas y se calculan como el 1 % de los pasivos específicos de sus balances, principalmente depósitos de clientes y valores distintos de acciones con vencimiento de hasta dos años.

Los bancos centrales nacionales normalmente han pagado intereses por las reservas mínimas que los bancos mantienen con ellos, pero ahora no.