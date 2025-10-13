El Gobierno gazatí moviliza 7.000 funcionarios para recibir a los prisioneros liberados

"Más de 7.000 empleados gubernamentales participan en los preparativos para recibir a los heroicos prisioneros liberados de las cárceles israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego", indicó el Gobierno palestino por sus canales en redes sociales.

El gobierno señaló que "estos esfuerzos incluyen una coordinación integral entre los ministerios de Salud, Servicios, Seguridad, Socorro y Medios de Comunicación para garantizar una organización adecuada y una recepción digna para nuestros heroicos prisioneros que han soportado largos períodos a las carceleras israelíes, lo que refleja el aprecio nacional y popular por ellos".

"El gobierno afirma que recibir a los prisioneros es un deber nacional y moral, y que estos preparativos concuerdan con el mensaje de lealtad y agradecimiento por sus sacrificios", señaló.

Según confirmó a EFE una fuente de la municipalidad de Ramala, un total de 95 palestinos serán liberados en este punto, mientras que más de 1.700 lo harán en Gaza, donde fueron detenidos -muchos sin cargos ni juicio, en lo que se conoce como "detención administrativa"- durante la ofensiva bélica.

Desde primera hora de la mañana, el grupo islamista Hamás está procediendo a la liberación de los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023, en un ataque en el que murieron 1.200 personas y 251 fueron capturados.