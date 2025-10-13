Hamás entrega al resto de rehenes vivos en Gaza y ya no tiene ninguno en su poder

Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), raptado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Se trata de la segunda tanda de rehenes vivos liberados tras la puesta en libertad de 7 de los 20 que estaban en Gaza, y que ya están en territorio israelí.

Una vez los reciba de manos de Cruz Roja, el Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega este lunes de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si Hamás podrá facilitar en un primer momento los restos de todos ellos, ya que parte de ellos no han podido ser localizados.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos, antes de trasladarlos en ataúdes a territorio israelí, donde irán al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación.