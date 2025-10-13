México estima en cien mil las viviendas afectadas por lluvias desde el pasado 6 de octubre

La mandataria dijo además que se cuenta con una "partida presupuestal para emergencias" de 19.000 millones de pesos (unos 1.024 millones de dólares), de los que ya se han destinado tres mil millones de pesos (unos 162 millones de dólares) para los daños en los estados de Guerrero y Oaxaca por el paso del huracán Eric.

"Daremos el dato ya que haya un primer censo (de afectados). Ayer hacíamos una estimación que pudieran ser cien mil viviendas afectadas en los cinco estados del país (Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro) (...) es una cifra totalmente preliminar, hasta que no termine el censo, no podríamos dar una cifra final", expuso Sheinbaum.

La jefa de Estado agregó que la estimación se hizo de acuerdo con el número de viviendas registradas en cada municipio afectado y dijo que "en todos los casos va a haber el apoyo".

Ante los señalamientos y críticas de opositores que han señalado que tanto el Gobierno federal como los estatales y muncipales "se han visto rebasados por la emergencia" y que fue un error eliminar, desde el gobierno pasado, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Sheinbaum dijo que si bien ese fondo no existe, si "hay una partida presupuestal para emergencias".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hay suficientes recursos, no se va a escatimar en todo lo que tiene que ver con la emergencia porque todavía estamos en ese periodo", añadió la presidenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sheinabum afirmó que a partir de los censos llegará un primer apoyo y después un respaldo mayor a las familias afectadas.

"Se están levantando censos para poder ofrecer vivienda a mucha gente, que tenía su vivienda en las laderas de los ríos y que, evidentemente, no pueden regresar a esas zonas, porque son zonas de riesgo" y anticipó que habrá reubicaciones para esas familias.

Así mismo, la mandataria desmintió que su Gobierno vaya a utilizar "electoralmente" los apoyos a la población, a la vez que dijo que no existe ninguna orden que prohíba la ayuda de particulares y que se "requiere organización, coordinación", algo que está centralizado a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

México reportó este lunes 64 personas fallecidas y 65 más desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron a cinco estados del centro del país entre el 6 y 9 de octubre, precipitaciones que dejan miles de damnificados y graves afectaciones en viviendas, negocios e infraestructura en 111 municipios.

Desde el 10 de octubre, el Gobierno mexicano sesiona de manera permanente para atender la emergencia, en coordinación con los gobiernos estatales.