Rescatan con vida a la tripulación de un buque naufragado en el mar Negro

Así lo informó este lunes Rumen Nikolov, director del Centro de Coordinación Marítima de Varna, en declaraciones a la radio nacional búlgara (BNR), precisando que los 10 marineros que iban a bordo del barco Eileen, todos de nacionalidad ucraniana, fueron trasladados en helicóptero a Turquía.
El buque de bandera camerunesa se hundió rápidamente debido a un agujero en el fuselaje originado por razones aún desconocidas.
Tras recibirse hacia el mediodía del domingo la alarma de desastre en el citado centro marítimo de Varna, un barco guardacostas búlgaro y un helicóptero de las Fuerzas Navales del país balcánico fueron enviados al lugar de los hechos. Además, acudieron un buque rumano y una nave auxiliar turca que se encontraban en las cercanías, indicó el Ministerio de Transporte búlgaro en un comunicado.
La tripulación, que había abandonado el barco en dos balsas salvavidas, fue rescatada y embarcada en el buque turco 'Morat Ilhan', desde donde fue después trasladada en helicóptero a Turquía.
