Rescatan con vida a la tripulación de un buque naufragado en el mar Negro

Sofía, 13 oct (EFE).- Las autoridades búlgaras, en cooperación con buques de Turquía y Rumanía, han rescatado con vida a los diez miembros de la tripulación de un carguero que naufragó el pasado domingo en el mar Negro, a unas 140 millas náuticas (unos 225 kilómetros) al este de la ciudad portuaria de Varna.