Rusia desmiente que Bachar al Asad fuera hospitalizado por envenenamiento

"Asad no tiene ningún problema con vivir en nuestra capital (Moscú). No hubo envenenamientos (...); si surgen tales rumores, los dejo en la conciencia de quienes los difunden", comentó Lavrov en una rueda de prensa con medios árabes en Rusia.

Lavrov comparó el caso con el del exlíder libio Muamar Gadafi, "que tanto deleitó a (la exsecretaria de Estado estadounidense) Hillary Clinton, quien vio su asesinato en directo por televisión y lo aplaudió".

"Bachar al Asad está aquí por razones humanitarias. Su vida y la de su familia corrían peligro (...), por lo que les hemos concedido asilo", añadió.

Según reportaron anteriormente medios internacionales, al Asad fue envenenado y hospitalizado en septiembre durante su residencia en Moscú.

Desde la insurrección y la guerra que llevó al derrocamiento el año pasado de al Asad, quien llevaba en el poder desde el año 2000, la nueva administración Siria y el Kremlin han optado por el pragmatismo y la formalidad en las relaciones a pesar del apoyo militar ruso al régimen sirio anterior.

El próximo miércoles iba a tener lugar una cumbre ruso-árabe en Rusia, a la que debía acudir el nuevo presidente sirio Ahmed al Sharaa; sin embargo, el evento finalmente se canceló.