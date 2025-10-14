Ayuda dentro de Gaza empieza a moverse más fácilmente, pero la nueva tarda en entrar

De acuerdo con el personal humanitario que se encuentra en Gaza, sus movimientos son menos restringidos en muchas áreas y están llegando a lugares y gente que antes se encontraba aislada.

Tras la firma del acuerdo para el cese del conflicto, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ayuda para los gazatíes estaba "llegando en gran cantidad", pero la ONU señaló hoy que persisten los problemas en los cruces fronterizos para la entrada de los camiones.

Como avance, Laerke indicó que se está aprovechando el hecho de que se han reducido las restricciones de movimiento para posicionar de forma estratégica suministros actualmente disponibles en el interior de la Franja.

"Es una situación muy inestable", declaró.

En los últimos tres días la ONU observó el desplazamiento de 310.000 civiles del sur al norte de Gaza, además de 23.000 personas adicionales que iban en otras direcciones.

El norte de Gaza estaba bajo ordenes de evacuación por parte del Ejército israelí, que centró su ofensiva armada sobre la Ciudad de Gaza, ubicada en esa parte de la Franja.

El portavoz sostuvo que a pesar de que uno de los veinte puntos del plan de paz para Gaza incluye la entrada de la ayuda humanitaria de la ONU para la población, "esto todavía no se está aplicando".

"Estamos decididos a aumentar nuestra operación, es necesario hacerlo y no pararemos hasta conseguirlo, pero no está en nuestras manos decidir cuando esto ocurrirá exactamente", comentó en respuesta a preguntas de periodistas.

La ONU informó de que tiene 119.000 toneladas de ayuda en la región lista para ir a Gaza, concretamente en Jordania, Cisjordania, Egipto y hasta en Chipre.