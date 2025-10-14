Cinco acusados por mortal tiroteo en Misisipi que dejó seis muertos y más de 12 heridos

Teviyon L. Powell, de 29 años; William Bryant, de 29; Morgan Latimore, de 25, y Terrogernal S. Martin, de 33, fueron arrestados y acusados de homicidio intencional y premeditado por el incidente ocurrido la madrugada del sábado en la pequeña ciudad de Leland.

La lista de detenidos la completa Latoya A. Powell, de 44 años, acusada de intento de asesinato.

El tiroteo ocurrió en medio de una celebración tras un partido de fútbol de una escuela secundaria en el centro de Leland, una ciudad en el oeste de Misisipi de apenas 5.000 habitantes, según datos del censo.

Varias agencias federales han asistido a las autoridades locales en la investigación del mortal incidente, gracias a la Ley de Asistencia Investigativa para Delitos Violentos, promulgada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), que brinda asistencia federal a las policías locales en tiroteos cuando estas lo requieran.

El FBI ha solicitado ayuda del público para que compartan información y videos que ayuden a la investigación que sigue en curso.

El tiroteo en Leland fue el más mortífero de los tres ataques ocurridos en pequeños pueblos de Misisipi el fin de semana, que dejaron al menos ocho muertos en total.