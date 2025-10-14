Condenado a 5 años de cárcel el migrante afgano que amenazó de muerte por TikTok a Farage

Fayaz Khan, de 26 años, profirió la amenaza entre el 12 y el 15 de octubre del pasado año en una publicación en TikTok que el propio Farage calificó de "bastante escalofriante" y en la que se señalaba un rifle AK-47 tatuado en su rostro.

"Inglés Nigel, no digas tonterías sobre mí. No me conoces. Vengo a Inglaterra porque quiero casarme con tu hermana (...) Voy a venir a Inglaterra. Voy a disparar, disparar, disparar", dijo en el vídeo Khan, que fue declarado culpable la pasada semana de delitos de amenaza de muerte y de entrada ilegal en el país.

La jueza Steyn del Tribunal de Southwark (sureste de Londres) sostuvo que el vídeo "era más que un insulto, era una amenaza de muerte con un arma de fuego".

El condenado llegó al Reino Unido en una embarcación pequeña a través del Canal de la Mancha y proporcionó a la policía fronteriza un nombre y edad falso probablemente "debido a sus antecedentes penales en Suecia", según aseveró el fiscal del caso, Peter Ratliff.

Khan compartió en sus redes sociales, que tenían "una gran presencia en internet" según la jueza, la travesía para enseñar "la dificultad del viaje" y aseguró que, si no se le hubiera detenido a su llegada, habría solicitado el asilo en el Reino Unido.

Al término de la sesión, el condenado gritó mientras era trasladado de la sala que se encontraba ahí "porque él (Nigel Farage) quiere ser primer ministro".

"Quiero volver a Afganistán, enviadme de vuelta a Afganistán. Mi familia está en Afganistán", gritó Khan, que sostuvo que Farage sólo quería "joderle la vida".

A la salida del tribunal, el líder de Reform UK, formación que en las últimas encuestas se sitúa a la cabeza en intención de voto, calificó la condena como "una victoria" porque "se trata de la pena máxima que se podía imponer", aunque denunció que "dentro de 18 meses estará en este país viviendo en una casa compartida o en un hotel, libre de pasear por las calles".

Farage utilizó este caso el pasado año para ejemplificar, en un vídeo titulado "el viaje de un inmigrante ilegal", la llegada de "jóvenes en edad de combatir que llegan al país y de los que se sabe muy poco".