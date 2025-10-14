El IPC chino marca un segundo descenso consecutivo al caer un 0,3 % en septiembre

Los analistas esperaban que el indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), experimentase un descenso aunque menos abultado, de en torno a un 0,1 %.

Cabe destacar que, en seis de los nueve meses de este año, el resultado del IPC en China ha sido negativo, habiendo repuntado únicamente en enero (+0,5 %) y en junio (+0,1 %); la bajada más pronunciada la marcó en febrero (-0,7 %).

En esta ocasión, la caída interanual contrastó con un ligero repunte del 0,1 % en la comparación intermensual de los precios, aunque esa tasa quedó por debajo de la anticipada por los expertos, que la situaban en un 0,2 %.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan subraya que la inflación subyacente, indicador que excluye los precios de alimentos y energía por su volatilidad, marcó su quinto mes consecutivo de subidas al elevarse un 1 % interanual, la primera vez en 19 meses que alcanza esa cota.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, dentro de la tendencia negativa que mantiene desde hace más de dos años y medio, experimentó su menor bajada desde febrero al pasar de un -2,9 % a un -2,3 % interanual en el noveno mes del año.

Esa tasa coincide plenamente con los pronósticos más extendidos entre los analistas.

Según Dong, el resultado del IPP en septiembre se debe no solo a una base comparativa más baja sino también al efecto de las políticas macro impulsadas por Pekín, tanto a la hora de crear un "mercado nacional unificado" como en materia de "reestructuración industrial e impulso al potencial de consumo".