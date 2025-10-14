Peña llegó a Roma: su agenda para dos días

Santiago Peña tuvo que retrasar su llegada a la capital italiana para poder asistir ayer lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij a la firma del acuerdo de paz en la Franja de Gaza presidida por su impulsor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este compromiso impidió su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación organizado en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Peña comenzará esta tarde su agenda oficial con un encuentro con Giorgia Meloni, según explicaron a EFE fuentes de la dirección General del Ceremonial del Estado de la Presidencia de la República del Paraguay.

Proceso antiterrorista

Esta noche, además, participará en una reunión del conocido como ‘Proceso de Áqaba’, una serie de reuniones internacionales que buscan reforzar la cooperación en materia antiterrorista y de seguridad impulsadas desde 2015 por el rey Abdalá II de Jordania.

Mañana continuará con los actos de este proceso, pero Peña será recibido al mediodía por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, para un almuerzo de trabajo en el Palacio del Quirinale de Roma.

Posteriormente, el presidente paraguayo mantendrá encuentros con inversores industriales italianos y, por la noche, tomará el vuelo de regreso desde Roma a Asunción.