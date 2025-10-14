FundéuRAE: “poner sobre aviso” o “poner en alerta”, pero no “poner en sobre aviso”

No obstante, se pueden encontrar frases como estas: “Esta decisión ha puesto en sobre aviso a muchos turistas por miedo a perder vuelos programados”, “El viento y los fenómenos costeros ponen en sobre aviso a Cartagena” o “Los organismos sanitarios españoles han puesto en sobre aviso a la sociedad civil”.

Con el sentido de ‘alertar ante algo sobre lo que se ha recibido un aviso’, tal como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la construcción asentada es “sobre aviso” (o “sobre el aviso”, actualmente en desuso). Como recogen esta misma obra y el “Diccionario de la lengua española”, “sobre aviso” se combina, además de con el verbo “poner”, con “estar” y “andar” para expresar que alguien está prevenido. Se recuerda que lo apropiado es escribir esta construcción en dos palabras, no “sobreaviso”.

No resulta apropiada, en cambio, la expresión “en sobre aviso”, que puede deberse a un cruce con otras construcciones que sí llevan “en”, como “poner en alerta”, de sentido similar, “poner en práctica” o “poner en valor”. Del mismo modo, es preferible evitar construcciones similares como “poner en sobre alerta”. Así, en “El bajo nivel de violencia puso en sobre alerta a los agentes” lo indicado sería “... puso en alerta a los agentes”.

De esta forma, en los ejemplos anteriores, lo recomendable habría sido “Esta decisión ha puesto sobre aviso a muchos turistas por miedo a perder vuelos programados”, “El viento y los fenómenos costeros ponen en alerta a Cartagena” y “Los organismos sanitarios españoles han puesto sobre aviso a la sociedad civil”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.