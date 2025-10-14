Israel identifica restos de cuatro rehenes de Hamás y aún espera los de otras 24 víctimas

Hamás tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes, que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo de cese al fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos y que entró en vigor el viernes pasado.

“Tras el proceso de identificación de los cuatro cadáveres por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, los representantes del ejército informaron a las familias de Guy Illouz, Bipin Joshi y otros dos rehenes fallecidos (...) que sus seres queridos habían sido repatriados para ser enterrados”, indicó la fuerza militar en un comunicado.

Illouz, de 26 años, fue secuestrado con vida en el festival de música Nova, escenario de la mayor masacre (más de 370 muertos) perpetrada por los comandos de Hamás el 7 de octubre de 2023. “Murió a causa de sus heridas tras no recibir atención médica adecuada durante su cautiverio”, informó el ejército.

Estudiante nepalí

El nepalí Joshi, estudiante de agricultura de 22 años, fue secuestrado en el kibutz Alumim. Había llegado a Israel tres semanas antes de los ataques.

El ejército informó que “fue asesinado durante su cautiverio en los primeros meses de la guerra”. Era el último rehén no israelí que permanecía en manos de Hamás en Gaza.

“Las conclusiones finales sobre las causas de estas muertes se determinarán una vez termine el examen” forense, añadió el ejército.

Pedido de la familia

La identidad de los dos cautivos restantes fallecidos no transcendió públicamente a pedido de las familias, precisó el ejército.

“A pesar del dolor”, la entrega de los cuatro cuerpos “brinda cierto consuelo a las familias que han vivido en la incertidumbre” durante más de dos años, señaló en un comunicado el Foro de Familias de Rehenes.

Los cuerpos de los cuatro rehenes identificados fueron entregados a Israel el lunes por el grupo islamista palestino a través de la Cruz Roja, horas después de haber liberado a los últimos 20 cautivos vivos que retenía en la Franja de Gaza.

Cautivos desde el ataque

Estos rehenes fueron sometidos a análisis médicos que revelaron efectos en sus organismos por haber estado bajo tierra, incluyendo una notable pérdida de peso en algunos casos, indicó Noa Eliakim Raz, responsable de recibir a los últimos cautivos en el hospital Beilinson, cerca de Tel Aviv.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores. A cambio del regreso de los últimos rehenes, Israel liberó el lunes a 1.968 palestinos encerrados en sus cárceles.