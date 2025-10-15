La inflación española se sitúa en el 3 % en septiembre, tres décimas más que en agosto

Esta es la cifra definitiva tras la revisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles, que también revisó una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.

La inflación general encadena cuatro meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo de mayo (2 %), mientras que la subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,3 %.

El grupo que más tiró al alza del IPC fue el del transporte, cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 2,2 %, por un menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, seguido del de la vivienda, cuya tasa anual aumentó 1,1 puntos, hasta el 7,1 %, por el descenso de los precios de la electricidad, que fue menor que en septiembre del año pasado.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4 % en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como el café (19,9 %) y los huevos (17,9 %), frente al abaratamiento del aceite de oliva, un 43 % interanunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En comparación mensual, los precios de consumo cayeron un 0,3 % en septiembre. El grupo con mayor repercusión negativa fue el ocio y cultura, por el descenso de los precios de los paquetes turísticos y del transporte aéreo de pasajeros, y el que más tiró al alza fue el de vestido y calzado, que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3 %, tres décimas por encima de la registrada el mes anterior, y la variación mensual fue del 0,2 %.