Panamá acogerá once cumbres y foros ambientales hasta 2027, la mayoría de la ONU

"Para el año que viene tenemos alrededor de nueve diferentes actividades y encuentros (...) donde vamos a estar siendo el punto de enfoque de todas estas conferencias globales que tratan sobre cambio climático, medioambiente, biodiversidad (etc)", dijo el ministro de ambiente encargado de Panamá, Óscar Vallarino.

De esa manera, el primero de esos once encuentros serán las negociaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), del 20 al 30 de este octubre, donde se esperan que asistan los 196 delegados del convenio y servirá como la antesala de la cumbre mundial COP17, que se celebrará en octubre de 2026 en Ereván (Armenia).

Ese encuentro incluye la primera reunión del órgano sobre pueblos originarios y comunidades locales con más de 1.000 indígenas, según informaron este martes las autoridades ambientales de Panamá.

Las Cumbres de la Naturaleza se celebrarán en dos partes, la primera del 27 al 30 de este octubre y la segunda del 1 al 3 de diciembre próximo. Según Vallarino estas son "una plataforma que integra a todos los actores para que puedan verse en un solo lugar, intercambien y busquen soluciones así como alianzas estratégicas para beneficio de la naturaleza".

También, del 27 al 31 de octubre se realizará la 61ª sesión de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) y también del 26 al 31 la Asamblea General del Forest Stewardship Council (FSC), enfocada en certificación forestal responsable.

Sin fecha aún cerrada, se realizará este próximo diciembre las sesiones del Comité de Revisión de la Convención de Lucha contra la Desertificación y antes de que acabe el año el taller regional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), según la información oficial.

"Muchas de estas convenciones son, casi todas, de las Naciones Unidas. Tiene diferentes áreas (como) cambio climático, desertificación, áreas protegidas (etc)", señaló el ministro de ambiente encargado.

También, entre este año y el 2027 habrá encuentros sectoriales sobre transición verde y economía basada en la naturaleza, organizados junto con Global Resilience Partners (GRP), y actividades de promoción del turismo sostenible vinculadas a estos eventos.

"Durante los próximos años seremos escenario de alguna de las citas ambientales más importantes del planeta, consolidando su posición como un epicentro global, la cooperación internacional y el turismo sostenible", señaló la ministra de Turismo de Panamá, Gloria De León.

El evento principal será el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas en septiembre de 2027, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebrará después de más de una década, junto con eventos y reuniones previas a dicho congreso.

"Este congreso es cada 10 años. Aquí van a converger todos los actores que manejan los temas de área protegida a nivel global, buscando alternativas y maneras de proteger nuestros recursos naturales que aún se conservan y se preservan en estas áreas", detalló Vallarino.

Ese congreso reunirá a más de 10.000 visitantes durante diez días en Panamá entre gobiernos, comunidades locales y expertos de conservación que buscan "definir estrategias que impulsen la protección de los ecosistemas y la gestión sostenible de las áreas naturales del planeta", según la información oficial.

Panamá es precisamente uno de los tres países con carbono negativo del mundo, junto a Bután y Surinam.

Además, desde 2023, el país centroamericano protege el 54,33 % de sus aguas marinas, más allá del objetivo estándar del 30 % establecido por la Iniciativa 30X30 de la ONU, tras expandir la reserva marina Banco Volcán, en el Caribe, desde los 14.212 kilómetros cuadrados con los que fue creada en el 2015 hasta más 93.000 kilómetros cuadrados.