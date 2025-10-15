Santiago Peña se reúne con su homólogo italiano para "estrechar los vínculos" bilaterales

"Realmente es un honor para mi. Cuando usted me visitó en mi residencia antes de asumir yo le había transmitido los lazos históricos que el Paraguay tenía desde su inicio como nación con Italia. Mi deseo ferviente era poder estrechar esos vínculos", dijo Peña al jefe de Estado italiano durante el encuentro.

El mandatario paraguayo fue recibido con un piquete de honor en el patio del Palacio del Quirinale, sede de la Jefatura del Estado italiano, y acto seguido se reunió con Mattarella.

"Es un honor tenerle aquí en Italia y un placer para mi recibirle en el Quirinale. Bienvenido", le introdujo el presidente italiano, acompañado durante la reunión con el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Giorgio Silli.

En la víspera Peña se reunió con Silli para abordar "oportunidades de cooperación" entre Italia y Latinoamérica.

El presidente de Paraguay terminará esta tarde una visita oficial de dos días a Italia en la que también se ha reunido con la primera ministra, Giorgia Meloni.

Además, ha mantenido encuentros con empresarios e industriales de Italia ante los que ha hablado de "un Paraguay que crece con estabilidad, energía limpia y un pueblo trabajador que mira al futuro con esperanza", según explicó el mandatario en sus redes.

"Seguimos mostrando al mundo un país que inspira confianza, genera oportunidades y apuesta por el desarrollo con valores y visión", declaró.

Peña llegó a Roma la noche del lunes procedente de Egipto, donde participó en Sharm el Sheij en la firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza ante a presencia de su impulsor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este compromiso retrasó el inicio de su visita a Italia a impidió su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación organizado en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), previsto en la tarde del lunes.

Durante su encuentro en el romano Palacio Chigi, Peña y Meloni apostaron por el fortalecimiento de los vínculos bilaterales para crear "nuevas oportunidades" entre ambos países.

"Italia es un socio estratégico y un país hermano, con el que compartimos valores, historia y sueños de desarrollo", afirmó Peña tras el encuentro.

"Los dos líderes reiteraron la voluntad de una estrecha colaboración en el campo de la lucha contra el narcotráfico, coincidiendo también en la oportunidad de fomentar el creciente interés de las empresas italianas en operar en Paraguay en sectores estratégicos de interés mutuo", informó el Gobierno italiano.

Además, el mandatario paraguayo ha participado en las sesiones del llamado 'Proceso de Áqaba', una serie de reuniones internacionales impulsadas desde 2015 por el rey Abdalá II de Jordania para reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.