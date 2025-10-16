Al menos un millar de cubanos combaten con el Ejército ruso, según datos de Kiev

De acuerdo con la misma fuente, 96 de esos soldados cubanos han muerto en las hostilidades o están desaparecidos.

El GUR señaló además que los cubanos reclutados por el Ejército ruso reciben dos semanas de entrenamiento en Moscú antes de ser enviados al campo de batalla. La gran mayoría de estos combatientes desempeña funciones de asalto o de infantería motorizada o a pie.

Según la información de la inteligencia militar ucraniana, algunos de los cubanos que acaban luchando llegan a Rusia atraídos por trabajos de construcción publicados en redes sociales. El proceso se lleva a cabo a través de intermediarios privados.

Pese a ser un aliado de Moscú, el régimen comunista de La Habana ha negado repetidamente toda relación con el reclutamiento de soldados cubanos en el Ejército ruso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tanto Rusia como Ucrania reclutan soldados de terceros países para reforzar a sus tropas en la guerra.