Candidato demócrata a alcalde Nueva York Mamdani expresa disposición a dialogar con Trump

Mamdani, asambleísta estatal de 33 años con poca experiencia política y que se define como "socialista", ha ganado atención tras ganar sorpresivamente las primarias demócratas, y Trump, que le ha acusado de "comunista", ha advertido que si gana los comicios del 4 de noviembre no podrá contar con fondos federales.

Mamdani, que este jueves participa en el primer debate de aspirantes a la alcaldía, aseguró en una entrevista con la cadena Fox que no será un alcalde como el actual, Eric Adams, a quien criticó por el apoyo que tuvo de la Administración Trump para que le retiraran unos cargos de corrupción por los que enfrentaba un juicio.

Adams, que aspiraba como independiente a un segundo término, se retiró hace dos semanas de la contienda, en la que continúan el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que también busca ganar como independiente, y el republicano Curtis Silwa, a los que hoy Mamdani enfrentará en el debate.

Mamdani, en la entrevista en 'The Story With Martha MacCallum' también marcó distancia en su potencial gestión con Cuomo, a quien llamó "gobernador deshonrado".

Cuomo, que renunció como gobernador en agosto de 2021 tras un escándalo de acoso sexual, fracasó en las primarias demócratas frente a Mamdani, prácticamente desconocido y en su primer mandato como asambleísta, pero sigue intentando resucitar su carrera política en la alcaldía.

"Seré un alcalde que esté dispuesto a hablar en cualquier momento para reducir el costo de vida. Así es como voy a dirigir esta ciudad. Esa es la alianza que voy a construir, no solo en Washington D.C., sino en todo el país", aseguró el candidato, de acuerdo con el New York Times.

También aprovechó para disculparse públicamente con la policía de la ciudad, a quienes criticó en 2020 y pidió desfinanciar en medio de las multitudinarias protestas en EE.UU. tras la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd, un tema que ha recuperado a lo largo de su campaña.

Mamdani se refirió anteriormente al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) como "racista, anti-queer y una grave amenaza para la seguridad pública".

"Me disculpo por el hecho de que estoy buscando trabajar con estos oficiales. Y sé que estos oficiales, estos hombres y mujeres que sirven en el NYPD, arriesgan sus vidas todos los días", indicó Mamdani, quien se ha reunido en privado con los agentes del orden.

El candidato también reiteró su apoyo a los palestinos y no elogió a Trump por el alto el fuego entre Israel y Hamás porque, dijo, sería prematuro, y reiteró su promesa de arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si visita Nueva York, señalando que “agotaría todas las opciones legales", recoge el Times.