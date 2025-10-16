Daddy Yankee lanza 'Lamento en baile', su primer disco de temática cristiana

"Con 'Lamento en baile' quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo", expresó Daddy Yankee en un comunicado.

El disco, el primero del artista en tres años y lanzado bajo DY Records, cuenta con 19 canciones, aunque solo una colaboración, en el tema 'ABCD' junto al rapero cristiano Alex Zurdo.

Otros temas que forman parte del disco son 'Sonríele', 'El toque', 'Quién es Dios', 'Tan invitao', "Gloria', 'Toy hermoso', 'LEB' y 'Jezabel y Judas'.

La producción musical de 'Jezabel y Judas' estuvo a cargo del puertorriqueño Sergio George, quien colaboró con Daddy Yankee en las canciones 'De vuelta pa' la vuelta' y 'Bonita'.

'LEB', siglas de homónimo álbum, es una palabra que significa corazón, el centro del pensamiento, la reflexión y la toma de decisiones, según se explicó en el comunicado.

Mientras tanto, el video musical 'El toque', fue filmado en Corea del Sur.

El álbum, a su vez, Daddy Yankee lo grabó durante uno de los momentos más desafiantes de su vida, su proceso de divorcio con su exexposa Mireddys González.

Por ello, y según se resaltó en el comunicado, Daddy Yankee transforma el dolor en ritmo y la reflexión en alegría, entregando uno de los álbumes más inspiradores y enérgicos de su carrera.

Daddy Yankee lanzó este nuevo álbum como preámbulo a su presentación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 el 23 de octubre en Miami tras casi dos años de pausa.

En una entrevista publicada en la revista Billboard, expresó que "ahora" su "propósito es transformar vidas a través de la música", al hablar por primera vez de su "renovada fe cristiana", que cultivó durante su alejamiento de la industria.

"Esto es una obligación que tenemos todos los que estamos en la fe, que estamos convertidos. Yo no puedo convertirme y quedarme callado, ¿sabes? Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop", mencionó el cantante en el artículo de portada 'Renacido' de Billboard.