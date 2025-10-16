El Congreso colombiano aprueba el presupuesto del Gobierno de Petro para 2026

El monto aprobado es 10 billones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) inferior al inicialmente presentado por el Ministerio de Hacienda, que ascendía a 556,9 billones de pesos (unos 143.000 millones de dólares), e incluye ajustes derivados de más de 12 horas de debates en la Cámara de Representantes, que avaló el texto antes de su paso esta mañana por la plenaria del Senado.

Con 50 votos por el sí y 27 por el no, la cámara alta aprobó el proyecto a falta de cuatro días para que se venciera el plazo legal para su trámite, asegurando así la financiación de los programas sociales y de inversión del Gobierno en un contexto de presión fiscal.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y aseguró que "este avance refleja el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y enfocada en el bienestar".

El texto aprobado destina más de la mitad de los recursos a gastos de funcionamiento, mientras que la inversión pública asciende a cerca de 89 billones de pesos (unos 22 millones de dólares).

Los sectores con mayores asignaciones son Educación, Salud y Defensa, seguidos por Trabajo y Hacienda, y las partidas más bajas corresponden a Ciencia, Tecnología e Innovación; Deporte y Recreación, e Inteligencia.

El año pasado, el Congreso hundió el presupuesto de 2025 al no lograr un acuerdo sobre su monto ni sobre las fuentes de financiación.

En esa ocasión, el presidente Petro tuvo que publicarlo por decreto, por un valor de 523 billones de pesos (cerca de 135.000 millones de dólares de hoy), lo que desató tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.