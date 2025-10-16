El Gobierno de Paraguay rechaza plan de la OMI para descarbonizar el transporte marítimo

Asunción, 16 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay rechazó este jueves el plan de la agencia de Naciones Unidas encargada de transporte marítimo para descarbonizar el sector, al considerar que impondrá "aranceles universales a la navegación" que -aseguró- profundizará "las asimetrías" entre países desarrollados y en vías de desarrollo.