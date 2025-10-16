España tiene preparadas 13 toneladas de material médico y tiendas de campaña para Gaza

Este material está listo para su entrega desde marzo pasado y se facilitará a la población gazatí en cuanto se pueda acceder a la franja por los puntos terrestres, aseguró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de un comunicado.

El ministro subraya que la ayuda tiene el objetivo no sólo de acabar con la hambruna, sino poder atender las necesidades esenciales básicas de la población.

España, señaló el Ministerio, va a participar "activamente" en el esfuerzo de la comunidad internacional para incrementar "exponencialmente" la entrada y distribución de ayuda a los gazatíes que, de momento, el Gobierno israelí ralentizó por el retraso en la entrega de todos los cadáveres de los rehenes judíos por parte de Hamás.

El grupo islamista devolvió, hasta el momento, nueve cuerpos y aseguró que tiene dificultades para hallar los otros 19 cadáveres, debido a la extensa destrucción y las toneladas de escombros en la Franja tras dos años de ofensiva bélica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las condiciones del acuerdo de alto el fuego para Gaza, firmado el lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij por los mediadores (EE.UU., Qatar, Egipto y Turquía), incluye la entrega de los rehenes israelíes vivos y muertos, la excarcelación de presos palestinos y la entrega masiva de ayuda humanitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el acuerdo, se permitiría el ingreso de al menos 600 camiones diarios para mitigar la crisis humanitaria en Gaza, donde más del 95 % de los centros sanitarios están fuera de servicio por la ofensiva militar de Israel, que provocó la muerte de más de 67.000 personas y dejó a la población al borde de la hambruna.

La contribución de España desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron los atentados de Hamás y la consiguiente respuesta de Israel, supuso la movilización de más de 50 millones de euros en ayuda humanitaria a Palestina y en los próximos días se entregarán 850.000 euros para la Media Luna Roja Palestina y la ONG local Al Awda.

Además, se prevé ejecutar otros 3 millones de euros para organizaciones españolas (Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Cruz Roja Española, Alianza por la Solidaridad y Save the Children) procedentes de la convocatoria extraordinaria de Acciones humanitarias para Palestina que la AECID puso en marcha el pasado febrero.

​Todas estas contribuciones, detalló el Ministerio, se suman a la movilización de fondos del Fondo Central de Emergencias de la ONU (CERF), al que España contribuyó este año con 4,5 millones de euros de financiación no marcada, para reforzar la capacidad de respuesta de Naciones Unidas en esta nueva fase.