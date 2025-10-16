Estonia cierra definitivamente tránsito por tramo en territorio ruso y lo circunvalará

"La postura del gobierno es clara: los estonios no tienen por qué utilizar territorio ruso para sus asuntos. Actualmente hay dos tramos de carretera cerrados y, teniendo en cuenta la evaluación de riesgos, seguirán estándolo", señaló el primer ministro, Kristen Michal, según un comunicado.

La Bota de Saatse "es una herramienta potencial de influencia que Rusia puede utilizar para diversas provocaciones", por lo que "con el fin de garantizar la seguridad del pueblo estonio, es necesario cerrar de forma permanente el tráfico en este tramo de carretera"", señaló por su parte el ministro del Interior, Igor Taro.

En los próximos días se abrirán desvíos temporales por caminos forestales, mientras que el año próximo se construirá a través de una reserva natural, para lo cual se flexibilizarán los requisitos medioambientales, una circunvalación permanente alrededor de los tramos de territorio ruso que atraviesa la carretera que conecta asentamientos fronterizos del sureste de Estonia, según informó el gobierno.

La Bota de Saatse, una zona de territorio ruso que se adentra en Estonia como la punta de una bota, fue cerrado al tráfico el 10 de octubre pasado después de que un grupo de rusos armados, que según los reportes era más numeroso y diferente de las patrullas fronterizas habituales, fuera avistado a lo largo de la carretera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta entonces, los residentes de las aldeas estonias podían circular en sus vehículos por unos 800 metros de territorio ruso y un pequeño tramo de 30 metros más al norte en la misma carretera fronteriza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cierre de la Bota de Saatse, considerada normalmente una curiosidad fronteriza, ha sido noticia en los medios estonios ante el aumento de las tensiones con Rusia en toda la región báltica tras la incursión en el espacio aéreo de aviones de combate y drones rusos.