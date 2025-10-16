Guterres condena el cambio "inconstitucional" de gobierno en Madagascar

"Condeno el cambio inconstitucional de gobierno en Madagascar y pido el retorno al orden constitucional y al Estado de derecho", indicó en un mensaje en X.

El martes, el Ejército, liderado por el coronel Michael Randrianirina, anunció la disolución de la Constitución, lo que supuso el derrocamiento del presidente malgache, Andry Rajoelina, que huyó del país sin haber presentado su dimisión.

Guterres hizo un llamado a todas las partes interesadas de Madagascar, incluidos los jóvenes, "a trabajar juntos para abordar las causas subyacentes de la inestabilidad en el país" y reiteró que la ONU está dispuesta a apoyar los esfuerzos para lograr ese objetivo.

Madagascar atraviesa una profunda crisis desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron masivas protestas encabezadas por jóvenes de la generación Z indignados por los constantes cortes de electricidad y agua, lo que redundó en un movimiento antigubernamental que reclamó la dimisión de Rajoelina.

Randrianirina jurará este viernes el cargo de "presidente para la refundación de la República de Madagascar".