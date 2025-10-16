Padre de un rehén muerto en Gaza en su entierro: "Siento no poder haberte traído con vida"

"Ojalá hubiera podido hacer más, cambiar algo, cualquier cosa. Perdóname, mi amado hijo. Perdóname", expresó este padre ante la tumba de su hijo en el sepelio celebrado en la ciudad de Kfar Saba y retransmitido por la televisión israelí.

Nimrodi, que tenía 20 años, es uno de los cuatro cuerpos que entregó Hamás este martes debido a la tregua con Israel. Desde este lunes, el grupo islamista ha entregado diez cadáveres de secuestrados el 7 de octubre de 2023 por las milicias palestinas y fallecidos en Gaza, de los que nueve han sido confirmados como rehenes por los forenses israelíes.

Este soldado fue tomado como rehén de la base donde estaba destinado en el cruce de Erez entre Israel y Gaza. Su muerte no había sido confirmada por Israel, por lo que su padre aún guardaba la esperanza hasta que se confirmó su identidad.

Su ataúd fue trasladado desde la casa familiar en Nirit (centro) hasta el cementerio militar de Kfar Saba y en el camino decenas de personas presentaron sus respetos al fallecido con banderas israelíes, a lo largo de las carretearas por donde circuló el cortejo fúnebre.

En el entierro, que contó con la presencia de otros familiares de rehenes y de autoridades militares, su padre afirmó que sufrió "poco más de 48 horas en manos de esos monstruos".

Alon Nimrodi acabó sus palabras recordando los últimos audios que recibió de su hijo, de una conversación con sus amigos en los que decía que les invitaría a beber chupitos. Con un vaso en la mano, finalizó brindando por él.