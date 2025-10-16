Santiago Peña defendió el potencial de los recursos de Paraguay ante empresarios en Italia

Roma, 16 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en visita a Italia, mantuvo este jueves una reunión con empresarios y autoridades italianas para fortalecer las relaciones económicas y de cooperación entre Paraguay, Italia y la Unión Europea y en la que defendió el potencial de recursos del país.