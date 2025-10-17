Comisión Europea condena la explosión de una bomba en el coche de un periodista italiano

Bruselas, 17 oct (EFE).- La Comisión Europea condenó hoy la explosión de una bomba en el coche de un conocido periodista y presentador televisivo italiano, Sigfrido Ranucci, y afirmó que "la intimidación y el acoso" a la prensa "no tiene lugar en Europa".