Hamás entrega a Israel otro cuerpo de un rehén y promete devolver todos los demás

“Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue devuelto” a sus fuerzas de seguridad en Gaza y que será identificado en un centro de análisis médico en Israel, dijo la oficina del primer ministro en un comunicado.

Acusado por Israel de violar los términos de la tregua implementada el 10 de octubre, Hamás pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por dos años de guerra.

“El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”, precisó en Telegram el movimiento, que gobierna Gaza desde 2007.

El movimiento islamista aprovechó el fin de los combates para intentar retomar el control del territorio y esta semana anunció la ejecución de varios hombres a quienes presentó como “colaboradores” de Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Israel señalizará la “línea amarilla” en Gaza tras matar a más de 20 palestinos

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con “ir a matar” a los miembros de Hamás si el grupo “no deja de matar gente” en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo de alto al fuego promovido por el mandatario estadounidense establecía que el regreso de los rehenes vivos y muertos se iba a producir antes del lunes a las 09H00 GMT, 72 horas después del inicio del alto al fuego.

El movimiento islamista liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero solo ha entregado los cuerpos de nueve fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dijo el jueves “decidido” a recuperar todos los cadáveres. La víspera, el titular de Defensa, Israel Katz, amenazó con reanudar los combates en Gaza.

Trump pidió paciencia: “Es un proceso macabro (...), pero están cavando, cavando de verdad” y “encuentran muchos cuerpos”, afirmó el miércoles.

En su comunicación, Hamás reiteró “su compromiso” con el alto al fuego y la devolución de los cadáveres, pero explicó que recuperar los cuerpos restantes requiere de equipos especiales.

Turquía envió un equipo de especialistas en la búsqueda de cadáveres en zonas de desastre para ayudar a ubicar a los rehenes, pero estos permanecen estacionados en la frontera egipcia a la espera de la autorización israelí para entrar en Gaza, informó a la AFP un funcionario turco.

El equipo de 81 miembros tiene herramientas especializadas y perros entrenados para buscar cadáveres.

Lea más: Hamás entrega los restos de otros cuatro rehenes e intenta recuperar el control en Gaza

Una fuente de Hamás, por otro lado, indicó a la AFP que espera que el equipo turco entre en Gaza el domingo, cuando está prevista la apertura del paso fronterizo.

La Defensa Civil de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, informó que se han recuperado más de 280 cuerpos de entre los escombros desde el inicio del alto el fuego.