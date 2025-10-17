Hamás lamenta la muerte del líder militar de los hutíes de Yemen

Hamás dijo llorar la muerte de Al Ghamari, "quien fue martirizado junto a con un grupo de sus hermanos en la bendita batalla de apoyo" a Gaza, en referencia a los lanzamientos de misiles ocasionales perpetrados por los hutíes contra Israel.

"Nuestros queridos hermanos de Ansar Allah, las Fuerzas Armadas de Yemen y el querido pueblo yemení participaron en esta batalla con toda su fuerza y determinación, hasta los últimos momentos antes del cese de la agresión (la ofensiva israelí en Gaza)", recoge el texto de Hamás.

El jefe del Estado Mayor de los hutíes, que fue objetivo de varios ataques de Israel, murió "junto con algunos de sus compañeros y su hijo, Hussein, de 13 años", indicaron las Fuerzas Armadas de Yemen, y señalaron que Al Ghamari "ascendió como un mártir en curso de su labor yihadista y el cumplimiento de su deber religioso, en la caravana de grandes mártires camino a Jerusalén".

Las Fuerzas Armadas del Yemen añadieron que su muerte y la de otros compañeros fueron "en las diversas incursiones lanzadas por la criminal agresión estadounidense-sionista contra" su país durante los dos años.

El pasado junio, el Ejército israelí confirmó haber atacado a Al Ghamari, pero no explicó si había logrado su objetivo, y solo se limitó a señalar que el bombardeo tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes trataban de repeler una nueva oleada ofensiva desde Irán.

Además, a finales agosto, medios locales informaron que había resultado herido en un ataque contra miembros del Gobierno hutí en Saná, pero una fuente hutí confirmó a EFE este jueves que él murió en otro ataque, sin especificar cuál.