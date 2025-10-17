H&M recluta a Glenn Martens que diseña una colección ingeniosa con reminiscencias 'royals'

Martens y Ann-Sofie Johanson, directora de diseño femenino de H&M, definen la propuesta como joven, fresca, "ingeniosa y divertida", algo evidente al ver cómo el creador ofrece diferentes versiones de un bolso, una cazadora o unas botas arrugando sus límites, para así transformarlos y lograr un diseño nuevo.

"Pequeñas obras de arte, piezas convertibles, que cambian su estructura", que resaltan y ocultan la parte del cuerpo que más convenga, gracias al metalizado y cableado oculto, detalló en una charla por videoconferencia Glenn Martens, con una idea muy clara: Sirven para ir "del despacho a la discoteca. Puedes ser leñador de día y una persona muy diferente de noche".

Una colección, que se pondrá a la venta el próximo 30 de octubre, con la que H&M quiere rendir homenaje a la trayectoria de Martens como diseñador y a su trabajo para Y/Project, la firma francesa que creó Yohan Serfaty ahora desaparecida, en la que desarrolló, durante doce años, un proyecto muy personal y ecléctico.

De su paso por ella rescata para esta cápsula los tirantes invisibles para vestidos-camiseta amplios y sugerentes. "Es una colección bastante coqueta que puede ser tan sexy como quieras", matiza el diseñador.

Bajo la perspectiva de fijarse en la moda 'british' para permanecer dentro de un cliché de estilo, que al mismo tiempo rompe, Martens ha creado prendas para una familia imaginaria, un rey y una reina británicos representados por la actriz Joanna Lumley, 79 años, ('El lobo de Wall Street' o 'Amandaland') y el actor Richard E. Grant, 68 años, ('Saltburn' o 'The Lesson').

"No pudimos incluir al rey Carlos y a Camila, no estaban disponibles", dice con ironía Martens, que asegura que su intención es que las prendas sean accesibles, con un cierto estilo Highland, piezas con un toque "preppy" (adinerado), que "hagan a la gente feliz, con las que se sientan fuertes, empoderados y reflejen lo que quieren ser".

Una campaña "divertida, muy loca", con imágenes rompedoras, describe el diseñador, como la de unas botas que suben hasta la ingle, pero que pueden doblarse sobre sí mismas para reducir su extensión.

En esta colaboración la firma le ha dado carta blanca, y señalan que han sabido diferenciar entre una buena propuesta sobre el papel y una buena opción para la marca.

"Ha sido una cuestión de equilibrio", matiza Ann-Sophie Johanson, quien ha añadido que su objetivo con esta iniciativa es encontrar a alguien que encaje con los valores de la firma. "Es una de las colaboraciones más creativas que hemos hecho", señala.

Para Martens ha sido un trabajo "emocionante", una carta de amor a su trayectoria personal, con diseños que recuerdan etapas anteriores "que nunca más volveré a hacer", concluye.