Imputan a doce presuntos miembros del Clan del Golfo por asesinatos en el Caribe

Según el ente acusador, los procesados hacían parte de un grupo de esa organización criminal que operaba en Cartagena, Turbaco y San Juan de Nepomuceno y a la que se le atribuyen al menos 12 asesinatos selectivos y otras acciones violentas derivadas de disputas con grupos rivales.

Entre los crímenes investigados está el asesinato de un operador turístico en el sector de Bocagrande, en Cartagena, el 7 de noviembre de 2023, así como el homicidio de un comerciante en San Juan de Nepomuceno en octubre de 2023, entre otros.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Andrés Castillo, Yosimar Alexander Mejía, Rafael Mauricio Barco, los hermanos Caleb y Omar de Jesús Pérez, Marilyn Martínez, Daniela Judith Agámez, Camilo Andrés Ballesteros, Wilfrido Jinete, Luis Ángel Simanca, Heyner José Rodríguez y Paula Andrea Arias.

Una fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, desaparición forzada, tráfico y porte de armas, y tráfico de estupefacientes, todos agravados, además de destinación ilícita de bienes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recientemente, el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo iniciaron formalmente los diálogos de paz en Doha, capital de Catar, con un acuerdo que contempla una etapa inicial de "construcción de confianza" y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa se implementará en el noroccidente del país, en varios municipios del departamento del Chocó y en uno de Antioquia, fronterizo con Bolívar.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el principal grupo narcotraficante del país.