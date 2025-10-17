La adaptación de 'Hamnet' al cine, estreno de última hora en el festival español Seminci

El largometraje, protagonizado por Paul Mescal y Jessie Buckley, participará en la Sección Oficial aunque fuera de concurso, una incorporación de última hora cuya confirmación, según explicó el director del certamen, José Luis Cienfuegos, en la rueda de prensa de presentación de la 70 edición, recibió "hace apenas unos días".

Una cinta que cuenta la vida de los esposos Anne Hathaway (Jessie Buckley) y William Shakespeare (Paul Mescal) desde el comienzo de su relación hasta la muerte de su hijo pequeño, que inspiraría la tragedia 'Hamlet', todo ello basado en la interpretación ficticia que hizo la novelista Maggie O'Farrell de la vida conyugal de uno de los escritores más ilustres de todos los tiempos.

Cienfuegos auguró que la película "entrará en la carrera de los Óscar" y recordó que su directora ya se llevó la Espiga de Plata y el Premio Pilar Miró a la mejor dirección en la 62ª edición de Seminci con 'The Rider'.

Cienfuegos calificó este festival, que se celebra del 24 de octubre al 1 de noviembre en Valladolid (centro de España), como "luminoso y en movimiento", con un jurado internacional en todas las secciones, e incidió en que durante los nueve días del certamen buscarán responder a la pregunta de qué "están hechas las películas del siglo XXI".

Como muestra, una Sección Oficial "variada y vibrante" con casi treinta cintas, con los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, el director chino Bi Gan, que estrena en España 'Resurection', la estadounidense Kirsten Stewart, que debuta tras las cámaras con 'The Chronology of Water'; o el oscarizado cineasta húngaro Lászlo Nemes, que presenta 'Orphan'.

Un festival que también mira a España, con la cinta 'Tres adioses' de Isabel Coixet que inaugura la cita el próximo viernes, hasta 'Siempre es invierno' de David Trueba, que cierra el festival el 1 de noviembre.

También destacó que esta edición supone el "el despegue definitivo" de la sección Punto de Encuentro, con 23 títulos en los que se abordan asuntos como el colonialismo o la identidad con películas como 'Palestine '36' de Annemarie Jacir; 'Kaj ti je deklica' de Urška Djukić; o 'La Danse des Renards' de Valéry Carnoy.

Sobre la sección dedicada a los documentales, Cienfuegos subrayó que este año "es muy beligerante" e "interpela con preguntas políticas y humanitarias" sobre conflictos como Ucrania o Palestina, o asuntos sociales como la identidad de género.

En 'Constelaciones' se proyectarán algunas de las cintas más reconocidas del cine de autor reciente, como 'La voz de Hind' de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia.

La 70 edición de Seminci también concederá tres Espigas de Honor, entre ellas a la actriz y directora francesa Mia Hansen-Løve, autora de largometrajes marcados por un estilo intimista y delicado como 'Tout est pardonné' (2007), 'Un amour de jeunesse' (2011) o 'L'avenir' (2016), Oso de Plata a la mejor dirección en Berlín.

Además, el festival contará este año con un ciclo dedicado al debate entre los sacerdotes españoles Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en el siglo XVI sobre si los indígenas americanos poseían alma, titulada 'Dos orillas, un eterno debate' y que contará con 17 títulos.